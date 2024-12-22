"عار فني وكروي .. لاعبون دون روح ومدرب ضائع" .. كلمات قاسية من خالد الشنيف تعليقًا على خسارة المنتخب السعودي

المنتخب السعودي خيب الآمال أمام البحرين

امتنع الإعلامي خالد الشنيف عن تجميل كلماته والقلق من أي رد فعل سلبي تجاهها وخرج بأقوى وأقسى تعليق عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في كأس الخليج 26.

الأخضر خيب آمال جمهوره وسقط أمام البحرين ليُعقد مهمته في الصعود إلى نصف النهائي، حيث ينتظره مواجهتين أمام اليمن والعراق، وقد وصف لاعب الأهلي السابق أداء الفريق بالمؤلم والعار الفني والكروي.

الشنيف قال في مقدمة حلقة الليلة من برنامجه "دورينا غير" "إن لم تستح فاصنع ما شئت، عار فنيًا وكرويًا ما شاهدناه من أداء اللاعبين. لاعبون يمشون في الملعب دون روح، يتعاملون مع اللقاء كأنه ودي، ويلعبون لأجل اللعب فقط لا غير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "مدرب ضائع، تائه من هنا ومن هنا، أفسد الأمر يمين ويسار، والاتحاد فشل في فشل. شيء مؤلم صراحة رؤية منتخبنا بهذا الشكل".

يُشار إلى أن الأخضر يعيش موقفًا صعبًا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقد دفعت النتائج السلبية الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وإعادة رينارد لقيادة المنتخب.