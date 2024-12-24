أحرج صحفيًا عراقيًا .. مدرب البحرين: خدعني سالم الدوسري مرة ولن أخدع مجددًا!

البحرين هزمت السعودية وتستعد لمواجهة العراق

أكد دراجان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين أنه لن يُخدع مجددًا كما خدعه سالم الدوسري خلال مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 26

البحرين كانت قد هزمت السعودية 3-2 في مباراة شارك خلالها نجم الهلال رغم ما أشيع عن إصابته وعدم قدرته اللعب سوى بدءًا من المباراة الثالثة أمام العراق.

المدرب سُئل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة العراق عن غياب عدد من لاعبي منتخب أسود الرافدين للإصابة فأجاب "لالا، لن أصدق ذلك. تحدثتم سابقًا عن إصابة سالم الدوسري وغيابه عن المباراة ثم شارك. لن أخدع مجددًا بهذا الأمر، سنحضر المباراة بناءً على مشاركة جميع لاعبي العراق الأساسيين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تالاييتش كان قد أكد، عقب الفوز في المباراة الأولى، أن السعودية تبدأ متفوقة بهدفين نظيفين حين يتواجد الدوسري في التشكيل الأساسي.

المدرب أحرج، خلال المؤتمر الصحفي، صحفيًا عراقيًا سأله عن مدى صعوبة المواجهة الأولى أمام السعودية، إذ أجابه قائلًا "أنت عراقي؟ ستعلم كيف هو اللعب أمام المنتخب السعودي حين تلعبون ضده في الجولة الأخيرة".