ألبا عن الانتقادات: يريدون قتلي!

قرر جوردي ألبا ظهير نادي برشلونة الإسباني أخيرًا عن الانتقادات العديدة التي طالته مؤخرًا، خاصة بعد أن اتهمته الجماهير بالتسبب في خروج برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا.

واستغل ألبا فوز برشلونة بهدف دون رد على ألافيس في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني، ليتحدث عن مشاعره في الفترة الأخيرة، وإرسال رسالة إلى منتقديه.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات ألبا التي قال فيها: "في مواجهة أتلتيك بيلباو لم نكن جيدين، علينا الاعتراف بذلك، حين خسرنا ضد ريال مدريد كان الشعور جيدًا على الرغم من الهزيمة، خسارة الكلاسيكو ليست سهلة أبدًا".

وأضاف: "الفوز على ألافيس سيمنحنا الثقة لمواصلة محاولة الفوز والاقتراب من الأهداف التي نريد تحقيقها".

ما هو رد ألبا على الانتقادات؟

وقال ظهير برشلونة عن ذلك: "أشعر أنني مستهدف لسنوات عديدة، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لي، أتقبل كل الانتقادات، إنها جزء من السيرك الذي يتم نصبه عندما ألعب مباراة سيئة".

وأضاف: "لم أكن أبدًا سيئًا مع النقد، قبلت فكرة الإقصاء من كأس الملك، لكن إذا لعبت مباراة جيدة لن يتحدث أحد عني، إذا لعب مرة أخرى مثل تلك المباراة سوف يقتلونني".

وتابع: "أنا تحت رحمة الجميع، إنه أمر طبيعي، وأنا أتقبله في نهاية المطاف".

وأكمل: "أحترم زملائي في الفريق والجهاز الفني، لست قلقًا بشأن النقد، لقد كنت هنا منذ عشر سنوات، دائمًا ما تتم الإشارة إلى اللاعبين المخضرمين عند الخسارة، وعند الفوز يكون الأمر مختلفًا".

ما هو رأي ألبا في أدائه خلال مباراة بيلباو؟

وتطرق جوردي ألبا للحديث عن أدائه خلال مباراة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا بقوله: "أبلغ من العمر 32 عامًا وأشعر بالقوة، هناك مباريات أفضل وأسوأ".

وقال في ختام حديثه: "في تلك المباراة لم أكن جيدًا على الإطلاق، أعترف بذلك، لقد افترضت أن النقد سيكون قاسيًا خاصة عندما يوجه لي".

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