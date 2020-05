بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت فى الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في أليانز أرينا

بايرن ميونخ 5 × 2 آينتراخت فرانكفورت

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

90' الحكم يطلق صافرته دون أي دقيقة كوقت بدل ضائع.

89' كل شيء يبدو أنه انتهى الآن.، ولا يتبقى إلا صافرة الحكم.

87' كويسانس يرسل تسديدة من أمم منطقة الجزاء، تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين تراب.

86' سيطرة البايرن تتواصل وانهيار لفرانكفورت.

85' كومان يخرج ويترك مكانه لزيركزي، وكيميش يخرج ويدخل بدلاً منه كويسانس.

84' تسديدة قوية من كامادا يطير لها نوير ويمسك الكرة.

83' يا رباااه، مرتدة لفرانكفورت وصلت بالكرة لدوست الذي مررها لكوستيتش فأرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لنوير ثم أمسكها.

83' كومان يمرر كرة لكيميش الذي يرسل تسديدة قوية من أمام المنطقة تصطدم بمولر ثم يبعدها الدفاع.

80' تناقل للكرة بين عناصر البايرن وتراجع تام لفرانكفورت.

77' خطيييييييييرة لبايرن ميونخ بكرة وضعت دافيس في مواجهة تراب في يسار منطقة الجزاء، مررها الكندي إلى ليفاندوفسكي الوحيد تمامًا على يمينه، لكن إلسانكير شتت الكرة قبل أن تصل للبولندي.

76' باس دوست ودورم يدخلان بدلاً من سيلفا ودا كوستا.

74' جنابري توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء حتى وصل لتراب الذي خرج عليه فمرر نجم البايرن الكرة للداخل، حيث هينتيريجير الذي حاول إبعادها، لكنها اصطدمت بكلتا قدميه وتهادت إلى المرمى.

74' جووووووووووووووووول خامس لبايرن ميونخ عن طريق هينتيريجير بالخطأ في مرماه.

73' لوكاس هيرنانديز يدخل بدلاً من بواتينج.

73' عرضي من دافيس من اليسار تخرج بعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

72' بايرن ميونخ يفرض سيطرته على المباراة، وعلى ما يبدو أن التعب بدأ يضرب آينتراخت.

71' كامادا يدخل بدلاً من روده، وسو يدخل بدلاً من جاتشينوفيتش.

70' تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في الوسط، وتراجع لفرانكفورت.

68' ثنائية بين سيلفا وكوستيتش تصل بالكرة عند البرتغالي في يسار المنطقة، فيمررها برأسه للصربي الذي تحرك من خلفه ومن ثم قابل الكرة بتسديدة قوية من عمق المنطقة، طار لها نوير وأبعدها.

68' يا ربااااااااااااااااه، نوير ينقذ الهدف بايرن ميونخ من الهدف الثالث.

66' بايرن ميونخ يحاول فرض سيطرته الآن من جديد.

64' تبديل لبايرن ميونخ بدخول جنابري بدلاً من بيريشيتش.

61' دافيس حاول اختراق منطقة الجزاء بتبادل الكرة مع ليفاندوفسكي، لكن الدفاع افتكها ووصلت الكرة لجيلسون فيرنانديس الذي مرر تمريرة خاطئة انطلق لها الكندي وأرسل تسديدة بيمناه من عمق منطقة لجزاء عبرت للشباك من على يمين تراب.

61' جووووووووووول رابع لبايرن ميونخ عن طريق دافيس.

60' بافارد يمرر كرة لليفاندوفسكي الذي يخترق منطقة جزاء فرانكفورت من اليسار، لكن تراب يخرج ويعترض طريقه.

59' كوستيتش ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تبحث عن سيلفا، لكن ألابا يبعدها.

59' عناصر البايرن يتناقلون الكرة في محاولة لاستعدة الثقة.

55' الهدف جاء من ركنية من نفس مكان الهدف الأول، نفذت بعرضية إلى عمق المنطقة، ارتقى لها هينتيريجير وأرسل تسديدة رأسية عبرت للشباك من على يمين نوير.

55' يا إلهي ماذا يحدث؟ هينتيريجير يسجل الهدف الثاني لفرانكفورت.

54' سيلفا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بالدفاع وتخرج إلى الركنية.

52' ركنية من على يسار نوير نفذت بعرضية إلى عمق المنطقة حيث هينتيريجير الذي قابل الكرة برأسه فارتفعت، فتابعها بتسديدة يسارية سكنت الشباك.

52' جووووووووووووول أول لفرانكفورت عن طريق هينتيريجير.

50' كومان أرسل عرضية من اليمين إلى القائم الثاني طار لها بيريشيتش وأرسل رأسية ارتطمت بالعارضة.

50' يا إلهي، العارضة تحرم بايرن ميونخ من الهدف الرابع.

49' مولر يروض كرة أمام منطقة الجزاء ثم يمررها لبيريشيتش الذي يرسل تسديدة قوية لكن سهلة في يد تراب.

بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثالث من ليفاندوفسكي 😂⚽️#البايرن #بايرن_فرانكفورت 3 : 0 (46') pic.twitter.com/GU9k4A32Bm — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 23, 2020

46' كومان أرسل عرضية من اليمين على رأس ليفاندوفسكي فحولها إلى الشباك من على يمين تراب.

46' جووووووووووووول ثالث لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

46' بداية الشوط الثاني.

46' تبديل لفرانكفورت قبل بداية الشوط الثاني بدخول تشاندلر بدلاً من نديكا.

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' كيميش ينفذ الضربة الحرة بعرضية رائعة يبعدها الدفاع من على قدم ليفاندوفسكي.

44' خطأ لبايرن ميونخ من اليمين بعد تدخل من روده على كومان.

41' نوير نقل اللعب إلى مناطق آينتراخت فرانكفورت بكرة عالية وصلت لمولر في اليمين، فتقدم وأرسل عرضية أرضية بحثًا عن ليفاندوفسكي لكن الدفاع أبعد الكرة، فوصلت لدافيس الذي أرسل عرضية من اليسار وصلت لمولر الذي روض الكرة ثم أرسل تسديدة سكنت شباك تراب.

41' جووووووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ عن طريق مولر.

40' تمريرات قصيرة بين لاعبي بايرن ميونخ في الخلف وضغط قوي من فرانكفورت.

39' توريه يتقدم إلى الأمام ويرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

38' كيميش نفذ الركنية بعرضية ‘لى عمق المنطقة، حولها ليفاندوفسكي برأسه للمرمى، لكن الكرة عبرت إلى خارج الملعب من على يمين تراب.

38' يا رباه، ليفاندوفسكي كاد أن يسجل الثاني.

37' تسديدة قوية من ألابا من مكان بعيد، يعترضها تراب ويمسك الكرة على مرتين، لكنها تعبر منه إلى ركنية من على يساره.

35' البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، يتحصل عليها هينتيريجر بعد التدخل على ليفاندوفسكي.

34' كومان يرسل عرضية من اليمين إلى الجهة الأخرى بحثًا عن بيريشيتش الوحيد، لكن الكرة تخرج بعيدة إلى التماس.

32' كرة أمامية لفرانكفورت تبحث عن كوشتيتش، لكن نوير يخرج من مرماه ويبعد الكرة على طريقته.

30' الكرة تعود للبايرن الذي يبدأ حملاته من جديد بحثًا عن الهدف الثاني.

29' بدأ بايرن ميونخ يتراجع بعض الشيء تاركًا الكرة لآينتراخت فرانكفورت.

27' عرضية من اليمين عن طريق دا كوستا تعبر بعيدة عن سيلفا.

25' ألابا يتقدم بالكرة حتى وسط الميدان ثم يمررها لدافيس الذي يرسل عرضية أرضية لليفاندوفسكي الذي يحاول السيطرة على الكرة، لكنها تبتعد عنه وتصل لتراب.

24' بايرن لا يريد الهدوء، فبعد تمريرت قصيرة وصلت الكرة لكيميش الذي أرسل تسديدة قوية عبرت إلى خارج الملعب من على يسار تراب.

23' اللقاء يهدأ الآن مع انتصاف الشوط الثاني.

21' بيريشيتش ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة إلى يد تراب.

20' جاتشينوفيتش ينطلق في اليمين ويرسل عرضية إلى القائم الثاني يطير له سيلفا لتحويل الكرة بوجه قدمه، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى.

19' سيطرة بايرن متواصلة، والكرة تصل لكومان الذي يرسل عرضية من اليمين يحولها بيريشيتش من على القائم البعيد للداخل بحثًا عن ليفاندوفسكي، لكن تراب أقرب.

17' مولر تقدم بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية عبرت من ليفاندوفسكي، لكنها وجدت جوريتسكا القادم من الخلف، فأرسل تسديدة قوية من على نقطة الجزاء اكتفى تراب بمتابعتها وهي تمر للشباك من على يساره.

17' جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق كيميش

16' ركنية من على يميين تراب ينفذها كيميش بعرضية على القائم الأول كالعادة يبعدها الدفاع.

15' بافارد يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

14' كيميش أرسل عرضية من اليمين على رأس بافارد الذي حول الكرة إلى المرمى، لكن تراب أمسك الكرة على مرتين.

14' الرااااااائع تراب يتألق ويمنع تقدم بايرن ميونخ.

11' كيميش نفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول حولها مولر بكعبه لمولر المتمركز على حافة منطقة الجزاء، فقابل البولندي الكرة بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

11' يا إلهي العارضة تمنع هدف محقق لبايرن ميونخ.

10' انطلاقة رائعة في اليسار من ألفونسو دافيس الذي يصل لمنطقة الجزاء ثم يراوغ ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

9' عرضية من اليمين عن طريق كيميش يبعدها دفاع آينتراخت فرانكفورت.

8' كيميش ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول، يحولها البولندي برأسه إلى المرمى لكن الدفاع يبعد الكرة.

7' خطيييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من اليمين عن طريق مولر إلى القائم البعيد، حيث ليفاندوفسكي الذي يحاول التسديد بالرأس، لكن الدفاع يبعد الكرة للركنية.

6' صراع على الكرة في وسط الميدان ينتهي بالكرة عند تراب الذي يشتتها وتصل لنوير.

4' كومان ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول الهروب من نديكا الذي يمسك به فيسقط الفرنسي، لكن الحكم يقول لا شيء.

3' ردة فعل من فرانكفورت بتمريرات أمام منطقة جزاء بايرن حتى تصل الكرة لسيلفا الذي ريسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

2' بداية قوية لبايرن ميونخ في محاولة لفرض السيطرة من البداية.

1' بايرن ميونخ على اليمين بالأحمر المعتاد، وآينتراخت فرانكفورت على اليسار بالأبيض الرديف.

1' بداية المباراة

دقيقة حداد يقفها لاعبو الفريقين قبل البداية على أرواح ضحايا فيروس كورونا

الاتحاد الألماني قد قرر وقوف دقيقة ىحداد على أرواح صحايا فيروس كورونا قبل كل مباراة في الدرجة الأولى والثانية، كذلك قرر ارتداء اللاعبين شارات سوداء.

🙏 Schweigeminute vor dem Anpfiff.



Die @Bundesliga_DE-Klubs gedenken der Opfer der #Corona-Pandemie. Die Mannschaften werden zudem mit Trauerflor auflaufen.#FCBSGE pic.twitter.com/396HvkUCbm — FC Bayern München (@FCBayern) May 23, 2020

تشكيل آينتراخت فرانكفورت:

يبدأ المدرب أدي هوتير بطريقة 4-2-3-1، والنشكيل كالآتي

التشكيل | 3-5-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتن هينتيرجير - ستيفان إلسانكير - ألمامي توريه

سيباستيان روده - جيلسون فيرنانديز

فيليب كوستيتش - ميات جانتشينوفيتش - داني دا كوستا

أندريه سيلفا

البدلاء: فريدريك رونوف - ماوكوتو هاسيبي - إيريك دورم - جوناثان دي جوزمان - جابرييل سو - دايتشي كامادا - لوكاس تورو - تيموثي تشاندلير - باس دوست

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3