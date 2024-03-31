"حتى الباقيات الصالحات لن تعجبك!" .. سعيد العويران يهاجم مشجع هلالي بعد هزيمة الشباب

نجم الليث الأبيض الأسبق رد على سخرية المشجع منه مهاجمًا إياه!

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تسبب ديربي الرياض الأخير بين الشباب والهلال، في تعرض سعيد العويران؛ نجم الأول الأسبق، للسخرية من مشجع للثاني، لكنه رد بالهجوم عليه.

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الزعيم حقق الفوز أمس السبت، أمام الليث الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وتفاعل العويران مع المباراة بتغريدة نشرها فجر اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب: "هارد لك للكبير الشباب، رغم الظروف كاد أن يظفر بنقاط المباراة، ولكن خانت الفريق قلة خبرة حارس المستقبل محمد العبسي وسوء تقدير الحكم ماريو إسكوبار في احتساب ضربة جزاء واضحة وصريحة ومصرحة للشباب (حيل الله أقوى)، وألف شكر للاعبين ما قصرتوا".

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لكن توقيت التغريدة لم يعجب مشجع هلالي، فعلق: "المباراة البارح وأنت اليوم تغرد؟"، ليأتيه رد العويران: "اتصدق!! لو أقول ذكر الباقيات الصالحات ما راح يعجبك، وش دخلك؟".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الشباب عند 28 نقطة محتلًا المركز الـ11 في جدول الترتيب، فيما يحل الهلال في الصدارة بـ71 نقطة، مع بقاء تسع جولات على نهاية الموسم.

SHAHID