الإنترنت يجعله مكانًا غير مرغوب فيه .. أونيون برلين يروي معاناته مع ملعب ريال مدريد

أونيون برلين عانى على ملعب سانتياجو برنابيو...

حل فريق أونيون برلين، الألماني ضيفًا على ريال مدريد، ضمن مباريات الفريقين في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح ريال مدريد، مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بفوز على أونيون برلين بهدف دون رد سجله جود بيلينجهام في الوقت القاتل من المباراة.

وكانت مباراة الأمس، هي الأولى في تاريخ أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، وأراد الفريق الألماني تسجيل كافة اللحظات التاريخية، خاصة وأن فريقهم كان قريبًا من تحقيق التعادل مع أكثر الفرق تحقيقًا للقب.

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وكشفت التقارير الصحفية، أن الفريق الألماني انتقد ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، والذي استضاف المباراة، بسبب جودة الإنترنت في الملعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن القسم الإعلامي في الفريق الألماني أبدى إعجابه بالملعب ولكنه انتقد خدمة الإنترنت فيه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على ملعب سفيتاس ميتروبوليتانو.