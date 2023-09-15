فيديو | "الإصابة قد تكون خطيرة" .. هدف الأهلي والهلال يخرج من الملعب باكيًا

خرج من الملعب باكيًا وسط مخاوف من إصابة كبيرة

SHAHID

يبدو أن مصائب النجم الدولي متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، لا تأتي فُرادى، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الحربي كان هدفًا رئيسيًا للنادي الأهلي السعودي، طوال ميركاتو الصيف الحالي، كما أبدى "عملاق الرياض" الهلال، رغبة قوية في ضمه أيضًا؛ إلا أن الإدارة الشبابية، فضلت الإبقاء عليه؛ خاصة بعد رحيل نجم الفريق الآخر، المدافع الدولي حسان تمبكتي.

وبعد تأكد استمراره مع الليث الشبابي.. تعرض الظهير الدولي، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وسط مخاوف من غيابه عن الملاعب، لفترة طويلة.

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وخرج الحربي، من مباراة الشباب والفيحاء، في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول؛ حيث ظهر وهو يبكي من شدة الألم، أو خوفًا من أن تكون الإصابة كبيرة.

وعن ذلك يقول أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني: "إصابة متعب الحربي.. إلتواء في مفصل الكاحل الأيمن؛ حيث نزول جسمه عليه، وهذا يعطي حملًا عاليًا على المفصل".

وكشف الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن إصابة الحربي، قد تكون عبارة عن إلتواء بسيط، أو قد يكون هناك تضرر في الأربطة.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى ضرورة انتظار نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي سيخضع لها اللاعب؛ للتعرف على المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

SHAHID