"كنت جزءًا من الإخفاقات الماضية" .. هاري كين يرد على رسالة لينيكر "المزعجة" بعد تعادل الدنمارك!

لينيكر وصف أداء إنجلترا بـ(القذر) في مباراة الدنمارك..

وجه هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، ردًا على هجوم أساطير الأسود الثلاثة على اللاعبين بعد مباراة الدنمارك، بعد وصف جاري لينيكر لأداء اللاعبين بـ(القذر)، كما وضع آلان شيرر وريو فيرديناند تقييمًا قاسيًا لكتيبة المدير الفني جاريث ساوثجيت.

وأحرز كين هدف إنجلترا، في مباراة الدنمارك، التي انتهت بالتعادل بين المنتخبين (1-1)، على ملعب فالدشتاديون، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وسط أداء لاقى الكثير من الانتقادات، رغم تصدر إنجلترا للصدارة برصيد 4 نقاط.

ووفق صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن قائد إنجلترا طالب اللاعبين السابقين بأن يكونوا قدوة، ويحذروا من وقع كلماتهم على اللاعبين الأصغر سنًا، ملمحًا بأنهم ارتدوا قميص المنتخب، وكانوا جزءًا من إخفاقاته في البطولات السابقة.

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وقال كين "ما يجب أن يعرفه اللاعبون السابقون، هو أنه من الصعب جدًا عدم الاستماع إليهم الآن، خاصة للاعبين الذين لم يعتادوا على الأجواء، أو الذين هم جدد على بيئة المنتخب، أشعر دائمًا أن لديهم مسؤولية، ويتعين عليهم أن يكونوا صادقين ويدلوا بآرائهم، ولكن أيضًا عليهم مسؤولية كلاعب إنجليزي سابق، يتطلع إليه الكثير من اللاعبين، ويهتم الناس بما يقوله".

وأضاف "إنجلترا لم تفز بأي بطولة لفترة طويلة جدًا، وكان الكثير من هؤلاء اللاعبين جزءًا من ذلك أيضًا، لذا فهم يدركون مدى صعوبة الأمر، وتلك الكلمات لا تحفز أي شخص، أنا لا أسيء إلى أي لاعب، ولكن ما أود قوله هو أنه عليهم أن يتذكروا شعور ارتداء القميص، وكلماتهم تُسمع، نحن جميعًا نريد الفوز ببطولة كبرى، وأرى أن تقديم المساعدة قدر الإمكان وبناء الثقة لدى اللاعبين، سيكون أفضل كثيرًا".

ويبحث منتخب إنجلترا عن التتويج بأولى بطولة كبرى، منذ عام 1966 الذي شهد تتويج الأسود الثلاثة بلقب كأس العالم، فيما قاد ساوثجيت، المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، قبل خسارة اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

ورفض كين الإشارة إلى لعب لينيكر لمنتخب إنجلترا، الذي غادر بطولة أوروبا في نسختي 1988 و1992 من الدور الأول، وآلان شيرر الذي كان قائدًا للمنتخب الذي ودع يورو 2000 مبكرًا، فيما فشل الجيل الذهبي الذي كان يضم فيرديناند في اجتياز الدور الأول من يورو 2008، بينما نجح المدرب ساوثجيت في قيادة إنجلترا للتأهل إلى أدوار النهائي ونصف النهائي ودور الثمانية في النسخ الثلاث الماضية.

وقال كين "ربما عندما أبلغ الأربعين أو الخمسين من عمري، سأشارك في أحد البرامج، وأحاول اكتشاف اللاعبين، وآمل ألا أكون كذلك".