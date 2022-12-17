الأهلي يُواصل نتائجه المخيبة ويخسر ديربي السيدات

الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

واصل النادي الأهلي نتائجه السلبية في كرة القدم، إذ امتد الأمر من فريق الرجال الأول الذي تعادل مؤخرًا 0-0 مع العين إلى فريق السيدات الذي خسر الديربي أمام الاتحاد.

سيدات الأهلي لا يقدمن موسمًا جيدًا في النسخة الأولى من دوري السيدات السعودي الممتاز، وقد تلقين خسارة جديدة أمام نظيراتهن من الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل الثلاثي أسرار جمال ولمى مشعل وآية فيصل أهداف الاتحاد على مدار شوطي اللقاء، حيث انتهى الأول بالتقدم 1-0.

وفي المباراة الأخرى من الجولة الثامنة سحق النصر ضيفه سما بـ11 هدفًا دون مقابل، فيما كان الهلال قد تخطى الشباب يوم أمس بنتيجة 3-2 وفاز اليمامة على شعلة الشرقية 6-1.

تلك النتائج عززت صدارة النصر لجدول الترتيب بـ17 نقطة ويُطارده الهلال واليمامة بـ16 ثم الاتحاد بـ15، ويتواجد الأهلي سادسًا بـ6 نقاط فقط.