الأهلي يودع نجمه رسميًا .. وتطورات مثيرة في صفقة سفيان أمرابط

أحمد فرهود
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ماذا يحدث في ميركاتو النادي الأهلي؟!

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ودع النادي الأهلي السعودي، محترفًا جديدًا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الثلاثي السعودي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي ووهان ثري تاونز الصيني، اليوم الخميس، عودة مهاجمه البرازيلي السابق ماركوس أمارال، قادمًا من صفوف قلعة الراقي.

وأشار ووهان عبر حسابه الرسمي بشبكة "ويبو" الاجتماعية، الشبيهة بمنصة "تويتر" المحجوبة في الصين، إلى أن أمارال، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول؛ لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

والمهاجم البرازيلي ساهم في تتويج الفريق الصيني، بلقب الدوري المحلي، بتسجيله 35 هدفًا في 48 مباراة رسمية، قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، حقيقة انتقال النجم المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان نادي فيورنتينا الإيطالي، إلى الأهلي.

وأكد دي مارزيو في تصريحات مع فضائية "العربية"، على أن أمرابط، أقرب الآن للانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ حيث تواصل الأخير مع إدارة فيورنتينا واللاعب، أكثر من مرة.

وعلى الرغم من ذلك.. شدد الإعلامي الرياضي الشهير، على أن مستقبل النجم المغربي، لن يتضح قريبًا، وسيحتاج إلى عدة أسابيع أخرى.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 3558خاليدو كوليبالي
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  • 2923نجولو كانتي
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56049 الأصوات