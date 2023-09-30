الأهلي يواصل عروضه الباهتة ويتعادل مع الاتفاق سلبيًا!

التعادل السلبي يُنهي مواجهة الأهلي أمام الاتفاق، ليواصل الراقي نتائجه غير المقنعة بعد خسارتين أمام الفتح ثم النصر..

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واصل فريق النادي الأهلي عروضه الباهتة، بعد أن فرض عليه الاتفاق التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بعد التعادل السلبي بين الفريقين.

أحرز النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفًا للنادي الأهلي بالدقيقة 17 من زمن المباراة، ولكن الحكم رفض احتسابه بعد العودة إلى تقنية التسلل.

وواصل الأهلي محاولاته الهجومية على مرمى الاتفاق من أجل تسجيل هدف التقدم، وسط تألق من مدافعي وحارس مرمى النواخذة.

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ولم تشهد المباراة فرص خطيرة تُذكر من جانب الفريقين، حيث كان الاستحواذ من جانب الراقي وسط تألق دفاعي من الاتفاق.

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