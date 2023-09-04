الأهلي ينسحب من صفقة مهمة .. ويختار لاعب النصر "بديلًا عنها"!

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي

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انسحب مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من صفقة هامة، قبل 3 أيام فقط من إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي.

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الأهلي تلقى هزيمة قاسية أمام الفتح، بخمسة أهداف مقابل واحد، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ما فتح الباب أمام المطالبات بـ"صفقات إضافية"، قبل إغلاق الميركاتو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد اللوقان، انسحاب الراقي، من صفقة التعاقد مع متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

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وكشف اللوقان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن انسحاب الأهلي من صفقة الحربي؛ يأتي بعد رفض الإدارة الشبابية، عرضان بقيمة 40 و50 مليون ريال سعودي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مسؤولي النادي الأهلي، بدأوا في البحث عن خياراتٍ أخرى؛ لتعزيز مركز الظهير الأيسر، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن اللاعب الشاب ماجد قشيش، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ يأتي على رأس الخيارات البديلة لصفقة متعب الحربي.

وحسب الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر منصة "إكس"، تلقى النصر، عرضًا رسميًا من الأهلي؛ للتعاقد مع قشيش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن قشيش البالغ من العمر 21 سنة، لعب 7 مباريات طوال مسيرته مع الفريق الأول لنادي النصر، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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