الأهلي يخسر برونزية مونديال الأندية بالهزيمة أمام فلامنجو

الأهلي يخسر برباعية أمام فلامنجو البرازيلي

تلقى فريق النادي الأهلي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

تقدم جابرئيل باربوسا بالهدف الأول بالدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء، بعدما سددها على يمين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي بالدقيقة 38 عن طريق ركلة ركنية، لعبها علي معلول على رأس عبد القادر الذي وضعها في المرمى.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي بالدقيقة 58 من زمن المباراة، قبل أن يُسجل أحمد عبد القادر الهدف الرائع بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتسيد الأهلي المباراة، حتى حصول خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق الأحمر على الكارت الأحمر، بعد عرقلة مهاجم فلامنجو على حافة منطقة الجزاء.

ونجح بيدر جيليرمي في تسجيل هدف التعادل لفلامنجو بالدقيقة 77 من زمن المباراة، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستطاع باربوسا في تسجيل هدف التقدم لفلامنجو بالدقيقة 84 من ركلة جزاء حصل عليها فريقه، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو.

وأضاف جيليرمي الهدف الرابع لفلامنجو من خطأ ساذج من جانب المالي أليو ديانج بالدقيقة 86 لينفرد بالشناوي ويضع الكرة بالمرمى.