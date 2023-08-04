الأهلي يجهز فريقًا مرعبًا .. التفاوض مع روما لضم هذا اللاعب!

ميركاتو النادي الأهلي الساخن

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دخل النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مع روما الإيطالي؛ لضم أحد نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا لبدء المنافسات المحلية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي ضم 4 صفقات عالمية، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، يتفاوض مسؤولو الراقي مع نظرائهم في روما؛ لبحث إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، في الصيف الحالي.

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تلقي فريق العاصمة الإيطالية، عرضًا يوم أمس، من نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي؛ للتعاقد مع إيبانيز.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن إدارة نادي روما، لم تتخذ أي قرار - حتى الآن -، في عرضي الأهلي ونوتنجهام؛ حيث لا تزال المحادثات مستمرة.

المدافع البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى روما في يناير 2020، قادمًا من صفوف نادي أتلانتا الإيطالي، مشاركًا منذ ذلك الوقت، في 149 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، وحسب ما علم موقع "GOAL"، يتفاوض كذلك مع المدافع النمساوي دافيد ألابا، في محاولة لضمه من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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