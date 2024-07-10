الأهلي يتحمل جزءًا من راتبه .. تفاصيل مثيرة في صفقة انتقال ماكسيمين لفنربخشة

هنا جميع الأرقام الخاصة بالصفقة المنتظرة

كشفت صحيفة فاناتيك التركية عن تفاصيل وأرقام مثيرة في صفة انتقال الفرنسي آلان سان ماكسيمين من النادي الأهلي السعودي إلى فنربخشة التركي.

المصادر الصحفية السعودية كانت قد أكدت رغبة المدرب ماتياس يايسله عدم استمرار ماكسيمين في الأهلي الموسم القادم واستبداله بجناح أفضل، وقد مُنح اللاعب الإذن للتفاوض مع النادي التركي خاصة بعد تدخل مدربه الجديد جوزيه مورينيو.

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت يوم أمس أن هناك خلافًا بين الناديين حول قيمة الصفقة يُعيق التوصل لاتفاق نهائي، وذلك رغم تقدم المفاوضات، فيما كشفت صحيفة فاناتيك عن أن الانتقال سيكون بصيغة الإعارة لمدة موسم واحد مع حق الشراء نهائيًا مقابل 15 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن ماكسيمين وافق بعد اجتماعه مع مورينيو على تخفيض راتبه من 12 مليون يورو إلى 7 ملايين فقط، مشيرة إلى أن فرنبخشة سيدفع منهم 4.5 ملايين فيما سيتحمل الأهلي الجزء المتبقي من الراتب والبالغ 2.5 مليون يورو.

وأتمت بالتأكيد على أن اللاعب سيصل تركيا هذا الأسبوع للخضوع للفحوصات الطبية ومن ثم الانضمام إلى معسكر الفريق المقام بالنمسا.

يُشار إلى أن ماكسيمين لعب مع الأهلي 30 مباراة في دوري روشن السعودي الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.