الأهلي لم ينس حلمه القديم .. محاولة انقضاض جديدة على نجم الأرجنتين

هذه المرة ناديه حدد 40 مليون يورو للموافقة على رحيله..

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فشل المفاوضات في الصيف الماضي مع أحد النجوم، لا يعني أن الأهلي السعودي سيفقد الأمل ويتخلى عن هدف قديم له، حتى وإن كان قد تعاقد مع اثنين في نفس مركزه!

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الراقي بالفعل نجح في تدعيم خط وسطه في الصيف الماضي بالثنائي؛ الإسباني جابري فيجا والإيفواري فرانك كيسييه، لكن لا يزال الأرجنتيني رودريجو دي بول؛ نجم أتلتيكو مدريد، هدفًا له.

بحسب موقع "fichajes" فإن الأرجنتيني دخل من جديد ضمن اهتمامات النادي السعودي، والذي يستعد للتفاوض من أجله خلال الفترة المقبلة، ليضع النادي المدريدي في حيرة من أمره.

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أتلتيكو يرغب بالفعل في استمرار دي بول في ظل أهميته الفنية للفريق، لكن على الجانب الآخر، تقف حاجة النادي المالية عائقًا أمام تلك الرغبة، وهو ما يجعل المفاوضات بالفعل صعبة على النادي المدريدي ونظيره السعودي كذلك.

وأشار "fichajes" إلى أن النادي الإسباني حدد 40 مليون يورو سعرًا للاعبه حال الاستقرار على بيعه.

يذكر أنه بحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن الأهلي حاول ضم دي بول في الصيف الماضي مقابل 32 مليون يورو، لكن الأخير تمسك بالبقاء مع أتلتيكو.

صاحب الـ29 عامًا يرتبط بعقد مع الروخي بلانكوس حتى عام 2026، بعدما كان قد ضمه في صيف 2021 من أودينيزي الإيطالي، ليشارك معه خلال تلك السنوات في 123 مباراة، محرزًا ثمانية أهداف وصانعًا لـ15 آخرين.

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