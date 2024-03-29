"الأهلي لم يمت رغم ضربات الهلال" .. مصائب إدوارد ميندي مكسب عند الأهلي!

اكتشاف جديد في مباراة الأهلي والاتفاق..

SHAHID

"لم ينجح الأهلي ولكنه أيضًا لم يفشل".. هكذا يُمكن تلخيص مباراة الراقي أمام مستضيفه الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي خطف تعادلًا قاتلًا أمام الاتفاق، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري؛ بعدما ظل طوال الشوط الثاني تقريبًا، متأخرًا في النتيجة (1-2).

وتكررت الأخطاء الدفاعية للفريق الأهلاوي أمام فارس الدهناء؛ مثلما حدث كثيرًا في الموسم الرياضي الحالي؛ حتى مع غياب البرازيلي روجر إيبانيز، الذي دائمًا ما يتعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن.. في المجمل نجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، في التعامل مع عديد الغيابات في فريقه؛ خاصة الثنائي الإيفواري فرانك كيسييه والإسباني جابري فيجا؛ ليخطف نقطة من ملعب صعب للغاية.

ولادة نجم جديد بعد ضربات الهلال المتتالية..

وبعيدًا عن تعامل يايسله مع الغيابات أو تكرار الإخطاء الدفاعية، يُمكن اعتبار الحارس عبدالرحمن الصانبي؛ هو النقطة المضيئة في الأهلي، خلال مواجهة الاتفاق الصعبة.

الصانبي البالغ من العمر 23 سنة، لا يتحمل الهدفين اللذين دخلا مرماه؛ خاصة الثاني الذي أسكنه زميله المهاجم فراس البريكان، بالخطأ في شباك فريقه.

وأنقذ الحارس الذي خاض مباراته الأولى مع الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم من عديد الفرص المحققة التي كادت أن تمنح الاتفاق "الثلاث نقاط"؛ خاصة في الشوط الأول.

مشاركة عبدالرحمن الصانبي جاءت في الأساس؛ بعد إصابة الحارس الأساسي في الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، في إصبع قدمه، خلال تواجده مع منتخب بلاده السنغال، في فترة التوقف الأخيرة.

وبأدائه أمام فارس الدهناء؛ أوصل الصانبي رسالة إلى الأهلي وجماهيره، بأنهم عليهم الاطمئنان بوجود حارس بديل على أعلى مستوى، سيدافع عن ألوان الراقي بقوة عند الضرورة؛ وذلك بعد الضربات المتتالية من الهلال، الذي خطف خلال العامين الأخيرين، اثنين من أبرز حراس الفريق؛ وهما "محمد العويس ومحمد الربيعي".

الهلال تعاقد مع العويس من الأهلي، في يناير من عام 2022؛ قبل أن يعود ويخطف الربيعي "مجانًا"، في الميركاتو الشتوي الماضي.

SHAHID