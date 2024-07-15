الأهلي حلقة الوصل .. قرار حاسم في أزمة رياض محرز مع الجزائر

تحرك جديد في أزمة رياض محرز التي شغلت الرأي العام الجزائري..

اتخذ فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، قرارًا حاسمًا في أزمة النجم الدولي رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي.

محرز رفض الانضمام إلى منتخب بلاده الجزائر، منذ نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا "الأخيرة"؛ ووسط أنباء قوية عن خلافات مع الجهاز الفني الحالي، بقيادة بيتكوفيتش.

ووفقًا لموقع "fennecfootball"، قرر مدرب المنتخب الجزائري السفر إلى فيينا النمساوية، خلال الأيام القادمة؛ لمقابلة محرز وعقد اجتماع شخصي معه.

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الموقع الجزائري الناطق باللغة الفرنسية كشف عن أن اختيار فيينا تحديدًا لـ"الاجتماع"؛ يأتي بسبب ضيق الوقت، وتواجد رياض محرز مع بعثة الأهلي هُناك، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وأشار الموقع إلى أن فلاديمير بيتكوفيتش؛ سيحاول إنهاء أي سوء تفاهم مع محرز، أدى إلى غياب اللاعب عن معسكرات المنتخب الوطني، في الفترة الماضية.

وأعلن الموقع، نية بيتكوفيتش "استدعاء" نجم النادي الأهلي إلى معسكر منتخب الجزائر القادم، المقرر في شهر سبتمبر 2024؛ والذي يتخلله مباراتين رسميتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، لعب 93 مباراة دولية مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بواقع 6 آلاف و996 دقيقة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 40 آخرين.