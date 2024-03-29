الأهلي تعرض لظلم تحكيمي؟ .. التشكيك في "شرعية" تعادل الاتفاق مع الراقي

لقطة أثارت جدلًا كبيرًا للغاية..

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"هل تعرض الأهلي لظلم تحكيمي؟".. سؤال طرحه قطاع جماهيري كبير؛ بعد تعادل الفريق الأول أمام مستضيفه الاتفاق (2-2)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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المباراة شهدت العديد من اللقطات التحكيمية الجدلية؛ أبرزها هدف الاتفاق "الثاني" في الدقيقة 49؛ حيث طالب نجوم الأهلي، بوجود ركلة جزاء لفريقهم، في بداية اللعبة من الأساس.

وفي هذا السياق.. اعترف المحلل التحكيمي سيمر عثمان، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بتعرض الأهلي لـ"الظلم" في لقطة هدف الاتفاق الثاني، بالفعل.

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عثمان أكد في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، على أن لاعب الاتفاق دخل بتهور على نظيره في الأهلي، وتسبب في فقدانه توازنه؛ وذلك في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف.

وأشار إلى أنه كان يجب على الحكم، إلغاء هدف الاتفاق، واحتساب ركلة جزائية لقلعة الراقي؛ وهو ما أيّده المحلل التحكيمي الآخر محمد فودة.

أما المحلل التحكيمي فهد المرداسي، خالف في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، رأي عثمان وفودة؛ مؤكدًا على أن الاحتكاك طبيعي للغاية في عالم كرة القدم، ولا يستحق على إثره احتساب ركلة جزائية.

واعتبر المرداسي، أن جميع قرارات حكم مباراة الاتفاق والأهلي "صحيحة"؛ ومنها عدم احتساب ركلة جزائية لفارس الدهناء في الدقيقة 53، وأخرى للراقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع "96".

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