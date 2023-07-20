الأهلي أم النصر؟ .. ساديو ماني حسمها ومنح الضوء الأخضر لأحدهما

بعد فترة من التفكير ومتابعة صراع الأهلي والنصر السعوديين بصمت، حسم السنغالي ساديو ماني؛ جناح أيسر بايرن ميونخ الألماني، مصيره بشكل مبدئي.
الراقي فتح خط المفاوضات أولًا مع السنغالي، لكن حاجة العالمي لضم جناح أيسر دفعته لمزاحمة النادي الجداوي على الصفقة، ويبدو أن من أتى متأخرًا قد فاز!
وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ماني منح موافقته المبدئية للنصر، لكن لم يتم توقيع العقود بعد.
تأتي أنباء الصحيفة الفرنسية بعدما مزاعم قناة "الكاس" القطرية بالأمس، أن النصر سيقدم عرضًا جديدًا للسنغالي، يشمل عدد من المميزات الجديدة، ويبدو أن هذا سر موافقة ماني المبدئية، لكن لم تكشف "ليكيب" أو "الكاس" عن قيمة العقد الجديد تحديدًا.
يذكر أن ماني كان قد انضم للنادي الألماني في صيف 2022م قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وخاض معه 38 مباراة رسمية، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع ستة آخرين.
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