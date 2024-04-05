الأهلي "المنقوص" ينجو من مصيدة الوحدة بتعادل صعب في دوري روشن

نقطة مهمة في صراع المركز الثالث..

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعادلًا مهمًا أمام مستضيفه الوحدة (1-1)، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذه النتيجة.. رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، محافظًا على فارق الـ5 نقاط أمام نادي الاتحاد "الرابع".

المباراة بدأت ساخنة للغاية؛ حيث أهدر كل من الأهلي والوحدة، فرصتين محققتين للتسجيل، في الدقيقة الأولى فقط من عمر الشوط الأول.

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وفي الدقيقة الثالثة.. تعرض السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى قلعة الراقي؛ لإصابة قوية في الرأس، بعد لعبة مشتركة مع أحد لاعبي الوحدة؛ حيث ظل يتلقى العلاج لمدة 5 دقائق تقريبًا، على أرضية الملعب.

يبدو أن هذا التوقف الطويل، أثر على أداء الفريقين؛ حيث هدأ رتم اللعب تمامًا، حتى الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط الأول؛ عندما انتفض الأهلي، وهدد مرمى الوحدة كثيرًا؛ ولكن بدون تسجيل أهداف.

الشوط الثاني من مباراة الوحدة والأهلي

وعلى عكس الشوط الأول.. دخل الوحدة بقوة في النصف الثاني من المباراة، ونجح في خطف هدف من لعبة رائعة في الدقيقة 48؛ بواسطة اللاعب عبدالعزيز نور.

ردة فعل الأهلي بعد الهدف الوحداوي، لم تكن قوية كما كان يتوقع البعض؛ حيث اكتفى الفريق بتشكيل خطورة من الكرات الثابتة فقط.

ومن إحدى هذه الكرات الثابتة، أرسل الساحر الجزائري رياض محرز، عرضية متقنة على رأس المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي سجل هدف التعادل للفريق الأهلاوي، في الدقيقة 83؛ على الرغم من أن الراقي كان يلعب بـ10 لاعبين، بعد طرد المدافع عبدالباسط هندي، في الدقيقة 79.

الدقائق الأخيرة من المباراة؛ شهدت إهدار الفريقين فرص سهلة للغاية، من أجل خطف الانتصار، وسط عشوائية تكتيكية كبيرة؛ لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

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