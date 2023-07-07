الأندية السعودية تفاوض بوجبا .. وبديله في يوفنتوس "هدف الهلال"

هل يوافق يوفنتوس على ترك بوجبا يرحل إلى دوري روشن السعودي؟

تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، العديد من العروض السعودية خلال الوقت الحالي، في ظل احتمالية رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشار موقع "سبورتس ميدياست" الإيطالي إلى أن رافائيلا بيمنتا محامية بوجبا ووكيلة أعماله، قامت بزيارة إلى نادي يوفنتوس، من أجل تحديد مستقبله مع الفريق، الذي قضى الموسم الماضي فيه يعاني من الإصابات.

وأضاف الموقع أنه في حالة رحيل بوجبا عن يوفنتوس، سيكون بديله هو الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو، الذي يستهدفه أيضًا نادي الهلال السعودي.

ويعاني يوفنتوس حاليًا من عقوبة مالية وأيضًا خصم نقاط، مما أدى إلى عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث سيلعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

الأزمة المالية التي يعاني منها يوفنتوس، ستجعله يستغني عن عدد من نجومه، لتحقيق أقصى استفادة مالية، قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.