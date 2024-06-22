على عكس الأنباء المنتشرة .. تطور مفاجئ في مفاوضات النصر مع تشيزني!

من يحرس عرين العالمي في الموسم الجديد؟

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة تتعلق بموقف الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، المرشح للانضمام إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كل المؤشرات ترجح ابتعاد الحارس البولندي عن النصر، في ظل اهتمام العالمي بالتعاقد مع أسماء أخرى لحراسة عرينه مثل البرازيلي أليسون بيكر، لكن الأخير فضل البقاء مع ليفربول لموسم آخر.

وفي هذا السياق، نفى الإعلامي السعودي متعب بن عبد الله، توقيع عقد ملزم بين الطرفين في فترة سابقة، مشيرًا إلى أن "هذا الخبر غير صحيح إطلاقا ولا يوجد أي اتفاق أو توقيع عقود بين الطرفين".

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في المقابل، أكد تقرير لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه على عكس الأنباء المنتشرة، فإن الحارس البولندي توصل إلى اتفاق مع النصر على الانتقال إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، مقابل 4-5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

يذكر أن إدارة النصر استقرت على رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والتعاقد مع حارس أجنبي جديد، في ظل عدم ظهوره بشكل لائق مع الفريق في الموسم الماضي بخلاف غيابه لفترات طويلة للإصابة.

وينتظر النصر عودة الحارس الشاب نواف العقيدي، بعد فترة إيقاف طويلة وصلتها مدتها إلى 5 أشهر بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.