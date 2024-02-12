“الأموال” .. رودري يهاجم الكرة الذهبية وذا بيست: أعرف كيف تدار الأمور في تلك الجوائز!

رودري يفتح النار على جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست...

هاجم رودري، لاعب مانشستر سيتي، جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست، لأفضل لاعب في العالم، وانتقد الطريقة التي يحصل بها اللاعبون على تلك الجوائز.

وحل اللاعب الإسباني في المركز الخامس لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2023، والتي فاز بها ليونيل ميسي، بينما جاء في المركز السادس لجائزة ذا بيست للعام ذاته.

وقدم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بالثلاثية التاريخية، كما سجل هدف فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، عن عدم ترشحه في المراكز الثلاثة الأولى بالجائزتين: "لست متفاجئًا، هذا طبيعي، أفهم جيدًا كيف تسير الأمور في تلك الجوائز الفردية، فهي يعتمد على التسويق والإعلانات والأموال ".

وأضاف ضاحكًا: "كان هناك لاعبون خط وسط إسبان، قبل ذلك ولم يحصلوا على ما يستحقونه، هل تفهم ما أعنيه؟!، ما يهمني في نهاية المطاف ما حققته بشكل جماعي".