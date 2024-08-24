"كنت مستعدًا لقبول العرض في البداية"

أكد بيوتر زيلينسكي، لاعب إنتر، أنه رفض عروضًا مادية ضخمة من الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الانتقال إلى بطل الدوري الإيطالي.

وتعاقد إنتر مع لاعب الوسط البولندي زيلينسكي، في صفقة انتقال مجانية لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء عقده مع نابولي بنهاية الشهر الماضي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "Eleven Sports Polish"، إنه كان في البداية مستعدًا لقبول أحد العروض من السعودية، لكنه تراجع في الوقت المناسب، موضحًا: "أي شخص يتلقى عرضًا كهذا يعرف أن مثل هذه الأرقام يمكن أن تجعل رأسك يدور".

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وتابع: "بعد يوم أو اثنين، فكرت في الأمر مجددًا وتشاورت مع المقربين، وقتها استطعت تحديد أهدافي. المال من الممكن أن يكون هدفًا، لكن بالنسبة لشخص آخر مثلي، كانت رغبتي هي التنافس مع أفضل اللاعبين في العالم وفرصة التنافس في دوري أبطال أوروبا، كانت هذه أولويتي القصوى منذ البداية".

وأشار أول لاعب بولندي في تاريخ إنتر، إلى أنه لا يشعر بأي ندم لاتخاذه قرار اللعب للنيراتزوري، قائلًا: "بالطبع، في اليومين الأولين فكرت بالقبول، سأذهب إلى السعودية وسآخذ أحبائي معي وسنعيش بشكل جيد، ومع ذلك استمرت هذه الفكرة لمدة يومين فقط، ثم غيرت رأيي".

وختم: "أنا سعيد لأن الأمر سار على هذا النحو وأنني لم أقبل هذا العرض، على الرغم من أن المال كان كثيرًا، وأنا سعيد لوجودي هنا في إنتر، فأنا أكسب المال جيدًا وأستطيع الآن اللعب على أعلى مستوى".