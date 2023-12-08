"الأمر يعتمد على قراري" .. تشابي ألونسو يثير حماس جماهير ريال مدريد!

هل ينضم تشابي ألونسو إلى ريال مدريد؟

أثار تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، الحماس والإثارة في قلوب مشجعي ريال مدريد، عند سؤاله عن إمكانية تولي مهمة تدريب الفريق الملكي خلفًا لمدرب الفريق الحالي كارلو أنشيلوتي.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة الميرينجي بدأت بالفعل تبحث عن بديل للمدرب الإيطالي، ويعتبر ألونسو أبرز المرشحين لخلافته.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان، عن إمكانية تدريبه ريال مدريد: "الأمر يعتمد عليك، إذا كنت تريد الخضوع والاستسلام لضغط الآخرين لاتخاذ القرار بدلًا منك، أو تريد اتخاذ قراراتك الخاصة".

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وأضاف المدرب الإسباني: "وحتى أكون واضحًا سأتخذ قراري بنفسي، عندما تضح الأمور وأشعر أن الوقت مناسب".

وبعد المستوى المميز الذي ظهر به ألونسو، مع ليفركوزن أصبح المدرب الإسباني، هدفًا للعديد من الأندية وليس ريال مدريد فقط، بل بايرن ميونخ وليفربول يسعيان للتعاقد معه.