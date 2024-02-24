"الأمر محبط وليس صدفة" .. غضب عارم بين نجوم الأهلي عقب لقاء الطائي

تعرف على سبب غضب نجوم الأهلي

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عبر نجوم النادي الأهلي عن غضبهم، رغم تحقيق فريقهم الفوز على الطائي في بطولة دوري روشن السعودي!

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وحقق الأهلي الفوز على الطائي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي في حائل.

ونشر الإسباني جابري فيجا لاعب وسط الأهلي الذي يُعاني من الإصابة خلال الوقت الحالي، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو لإصابة زميله بالفريق آلان سان ماكسيمين في مباراة الطائي.

وعلق فيجا عليها قائلًا: "الأمر ليس صدفة، وإذا استمر السماح بهذا الوضع سيستمر حدوثه، نحن الفريق الوحيد الذي يتضرر منه وهذا أمر غير عادل ومُحبط فعلًا".

وتعرض فيجا لإصابة خلال مباراة الأخدود بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، بعد تدخل عنيف من أحد اللاعبين.

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ورد ماكسيمين على ما قاله زميله فيجا، ولكن عبر حسابه على منصة "إكس" حيث قال: "شكرًا على رسالتك يا أخي، الأمر مؤلم ولكن ما يؤلم حقًا هو رؤية الأذى المتعد في الملعب دون عواقب، ولكن الإيمان يبقينا أقوياء، الله أكبر ورغم الألم فوز فريقنا وسعادة الجماهير تُساعدني".

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