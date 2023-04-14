الأمر أصبح رسمياً؟ شكوى كويتية بحق بطل أزمة الشباب والهلال ماجد الشمراني

أصبح اسم الحكم المحلي ماجد الشمراني الأكثر تداولًا في الوسط الكروي السعودي، بعد الأزمة التي تسبب فيها في مباراة الشباب والهلال، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
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واعترض نادي الهلال على الشمراني، بسبب تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لمصلحة الزعيم، في مباراة ديربي الرياض أمام الشباب، والتي ارتدت بهدف لمصلحة الليوث، في المباراة التي خسرها الأزرق بثلاثية دون رد.
ثم بعدها تسبب الشمراني في غضب عارم في الدوري الكويتي، بعدما قاد مباراة القادسية ضد كاظمة، والتي انتصر فيها الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء به العديد من الحالات الجدلية.
وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان رسمي منسوب إلى نادي القادسية، يقدم فيه شكوى ضد ماجد الشمراني للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وشهد البيان رصد لأخطاء الشمراني في لقاء القادسية وكاظمة، تم تلخيصها في 4 نقاط، ولكن لم يتم نشر الشكوى عبر أي منصة رسمية حتى الآن.
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