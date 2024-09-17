الألماني لا يعجز .. فليك يلجأ إلى "الحل السحري" لتعويض غياب أولمو عن برشلونة!

لعنة تضرب خط وسط برشلونة

توصل الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، إلى قرار فني لحل مشكلة غياب داني أولمو، لاعب خط الوسط الذي يعاني من الإصابة.

أولمو الذي انضم إلى برشلونة، في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، تعرض للإصابة في أوتار الركبة، خلال فوز فريقه (4-1) على جيرونا، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فليك استقر على الدفاع بالجناح البرازيلي رافينيا في مركز لاعب الوسط بدلًا من أولمو، خلال مباراة موناكو المقبلة في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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وأشارت إلى أن رافينيا الذي ظهر بشكل مميز في الموسم الجاري، سيجاور زميله بيدري في خط وسط برشلونة، على الأقل خلال مباراتي موناكو وفياريال، حيث يمتلك البرازيلي كافة المقومات اللازمة لشغل هذا المركز، مع حرية التقدم للهجوم.

وأضافت "آس": "لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها رافينيا كلاعب خط وسط، حيث أدى هذا الدور تحت قيادة تشافي، وسيلجأ فليك مرة أخرى إلى هذا الخيار لسد الثغرات في خط الوسط، إلى جانب بيدري ومارك كاسادو".

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وأوضحت أن برشلونة يعاني بشدة من نقص في لاعبي خط الوسط، في ظل إصابة داني أولمو ومن قبله فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وجافي.

وفي ظل غموض موقف دي يونج، يظل أقرب اللاعبين للعودة هو فيرمين لوبيز، الذي يمكن أن يظهر مجددًا الأسبوع المقبل ضد خيتافي، بينما يمر جافي بالفعل بالمرحلة الأخيرة من إعادة تأهيله، لذلك من المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال أسبوعين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه في ظل الاستعانة برافينيا في خط الوسط، سيكون فيران توريس هو الرجل الأنسب لشغل مركز الجناح الأيسر، وهو ما طبقه بالفعل هانز فليك خلال أول جولتين من الدوري الإسباني (فالنسيا وأتلتيك بيلباو).

يذكر أنه منذ وصول فليك، أصبح رافينيا أساسيًا في تشكيلة برشلونة، حيث لعب جميع المباريات الرسمية الخمس، وهو أيضًا لاعب متعدد الاستخدامات حيث لعب على كلا الجناحين وفي خط وسط، خلف روبرت ليفاندوفسكي.