ماذا فعل الساحر البرازيلي؟

قدم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أداء مميزًا في مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس هدف الميرنجي الأول في الدقيقة 21 بمتابعة مميزة داخل منطقة الجزاء لكرة ثابتة، ليسهم في فوز فريقه برباعية نظيفة.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات، أن فينيسيوس حقق رقمًا مميزًا، توّج مستواه المميز خلال المواسم الأخيرة.

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وأوضحت أنه منذ بداية موسم 2021-2022، لم يشارك أي لاعب من الدوري الإسباني في أهداف أكثر من فينيسيوس بجميع المسابقات، وهو الوحيد الذي تجاوز حاجز المئة هدف في هذه الفترة (102) حيث سجل 61 وصنع 41 آخرين.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر، ليقترب من شبح الهبوط.

وتمكن الميرنجي من إعادة الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط من جديد (و7 مع جيرونا)، مع تبقي 10 مباريات على نهاية ترتيب الليجا، ليعقد مهمة الفريق الكتالوني في الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.