أنهى صيام 17 عامًا..

كرّم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم النجم فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، لاختياره أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعرضت واجهة مقر الاتحاد البرازيلي صورة لفيني بقميص السيليساو مع كأس جائزة "The Best" التي حصل عليها هذا الشهر في حفل بقطر.

وإلى جانب صورة فينيسيوس وكأس "الأفضل"، وضع الاتحاد البرازيلي عبارة "الأفضل في العالم منّا".

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وأصبح فينيسيوس أول برازيلي يفوز بالجائزة في مختلف صيغ جوائز الفيفا، منذ ريكاردو كاكا عام 2007، لينهي صيامًا دام 17 عامًا.

انضم لاعب ريال مدريد إلى مجموعة من أساطير البرازيل، مثل "رونالدو الظاهرة ورونالدينيو وروماريو وريفالدو".