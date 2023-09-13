"الأفضل في العالم" .. الاتحاد يكرر تجربة كريستيانو رونالدو الناجحة داخل النصر

اسم عالمي جديد ينضم إلى نادي الاتحاد

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يبدو أن صفقات الأندية السعودية، لن تقتصر فقط على التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين في العالم، وإنما ستمتد إلى أبعد من ذلك، وبما يتناسب مع الثورة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي.

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الثورة الرياضية السعودية، بدأت منذ بداية العام الحالي، بعد تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليعقبه العديد من الأسماء العالمية؛ أبرزهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

ووفقًا لصحيفة "ريكورد"، حسم نادي الاتحاد السعودي، التعاقد مع أخصائي التغذية فيتور هوجو تيكسيرا؛ والذي سيبدأ عمله بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

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وكشفت الصحيفة، عن أن تيكسيرا، قرر الرحيل عن نادي بورتو البرتغالي، الذي كان يعمل فيه منذ عام 2007؛ وذلك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من العميد الاتحادي.

وأشارت إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو، وصف تيكسيرا، بأنه "أفضل" أخصائي تغذية في العالم؛ وهو الأمر الذي اتفق عليه الكثير.

وبدأ اهتمام الأندية السعودية، بالتعاقد مع أفضل المتخصصين في مجال التغذية بالعالم، منذ نجاح تجربة رونالدو، في نادي النصر؛ حيث كان الأسطورة البرتغالية، من أوائل الناصحين بهذا الأمر.

وبالفعل.. صرح أخصائي التغذية في النصر جوزيه بيلسا، في وقتٍ سابق، إن تواجد رونالدو في النادي، ألهم زملائه لاتباع "نظام غذائي أكثر صرامة" و"التدريب بشكل مكثف".

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