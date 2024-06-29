الأعلى أجرًا في إيطاليا .. نجم إنتر على رادار أندية السعودية بالميركاتو الصيفي

إيطاليا تستعد لمواجهة سويسرا في أمم أوروبا .. الليلة

رجحت تقارير صحفية، انتقال أحد لاعبي منتخب إيطاليا إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الصحفي السعودي علي العنزي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "هناك نادٍ سعودي بدأ مفاوضاته مع الإيطالي نيكولو باريلا للقدوم إلى دوري روشن للمحترفين".

ويتواجد نيكولو باريلا حاليًا مع منتخب إيطاليا في ألمانيا، حيث يستعد لقيادة "الآتزوري" أمام سويسرا، مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي ببرلين، في الضربة الأولى لدور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وكان باريلا، قد جدد عقده مؤخرًا مع إنتر، ليحصل على 6.5 مليون يورو كراتب سنوي بجانب الإضافات ليصل لـ7 ملايين سنويًا، ويصبح اللاعب الإيطالي الأعلى أجرًا في الكالتشيو.

يذكر أن نيكولو باريلا، انضم لصفوف إنتر في صيف 2019 قادما من كالياري، فيما كان عقده الحالي ينتهي في 30 يونيو 2026، لينجح مسؤولو الإنتر في تمديد عقده 3 سنوات جديدة.