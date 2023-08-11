الأضخم في تاريخ الدوري السعودي؟ "تمبكتي يمتلك عرضًا لا يُقاوم"

مدافع الشباب لن ينتقل إلى الاتحاد

SHAHID

يبدو أن حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، أصبح على أعتاب الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العروض المُغرية التي وصلته خلال الفترة الماضية.

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وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، على أن تمبكتي وصلته عروضًا من الهلال والاتحاد والأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي الرياضي عمر الكاملي خلال برنامج "الديوانية": "حسان تمبكتي بعيد عن الاتحاد حاليًا، لأنه يمتلك عرضًا قيمته 100 مليون ريال من فريق آخر، وهذه معلومة مؤكدة، والنصر لم يتدخل في الصفقة".

وواصل الكاملي تصريحاته قائلًا: "تمبتكي يمتلك عروضًا من الهلال والاتحاد والأهلي، ولكنه بعيد عن الاتحاد".

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وتحدث أيضًا عمر الكاملي عن موقف أجانب الاتحاد، حيث قال: "هناك احتمال بأن الاستغناء سيكون عن رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله".

وفي حال تم بيع تمبكتي مقابل 100 مليون ريال، سيكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية بتاريخ الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

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