"الأسطورة لم تأت من فراغ" .. النصر بوابة كريستيانو رونالدو لرقم تاريخي

رقم تاريخي خالد يزين سجلات كريستيانو رونالدو

حقق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، رقمًا تاريخيًا؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أمام برسبوليس الإيراني.

رونالدو شارك في فوز النصر (2-0) على مستضيفه برسبوليس، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووصل الأسطورة البرتغالية بهذا الفوز مع النصر، إلى "1000 مباراة" بدون هزيمة، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض كريستيانو البالغ من العمر 38 سنة، 1182 مباراة رسمية طوال مسيرته الكروية، محققًا 776 فوزًا مقابل 224 تعادلًا.

وتعرض كريستيانو رونالدو، للهزيمة في 182 مباراة فقط، من أصل الألف 182 مباراة مع مختلف الفرق التي مثلها.

جدير بالذكر أن رونالدو مثل جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى فرق سبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وأخيرًا النصر.