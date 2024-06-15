الأسرع في تاريخ اليورو.. صدمة ألبانية مبكرة لإيطاليا

ألبانيا تفاجئ إيطاليا مبكرًا...

نجح المنتخب الألباني، في خطف هدفًا سريعًا أمام إيطاليا، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

ويستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة ألبانيا وإيطاليا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا إسبانيا وكرواتيا.

ولم ينتظر نديم بايرامي، إلا 24 ثانية فقط ليسجل الهدف الأول لمنتخب ألبانيا، في شباك الأتزوري، ليكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ المسابقة، بتسجيله أسرع هدف اليورو حتى الآن.

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احتسب الحكم رمية تماس لإيطاليا في الثالث الأخير من الملعب، نفذها دي ماركا، بشكل خاطئ استغله بايرامي، داخل منطقة الجزاء وخطف الكرة ثم سدد تسديدة قوية سكنت شباك دوناروما.

وقبل هدف منتخب ألبانيا اليوم، كان يتصدر الروسي ديمتري كيريتشينكو، قائمة أسرع أهداف اليورو، بهدفه في شباك اليونان خلال نسخة 2004 بعدما سجل الهدف بعد دقيقة و7 ثوان.