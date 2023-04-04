الأرقام تلاحقه أينما حل .. كريستيانو رونالدو يدخل تاريخ دوري روشن بثنائية العدالة

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Talisca - Nassr 2023Al Nassr Twitter
كريستيانو رونالدوالنصرالعدالةدوري روشن السعودي

صاروخ ماديرا سجل ثنائية من أصل خماسية سجلها النصر أمام العدالة

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التهديف للمباراة الثانية على التوالي مع ناديه النصر السعودي في شباك العدالة الليلة.

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العالمي حل ضيفًا على العدالة ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في مباراة انتهت لصالح الضيوف بخماسية نظيفة.

وأحرز صاروخ ماديرا الهدفين الأول والثالث في اللقاء، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 11 في دوري روشن، منذ انضمامه له في يناير الماضي.

بهذا العدد أصبح الدون أسرع لاعب يسجل 11 هدفًا في تاريخ دوري المحترفين خلال تسع مباريات فقط، في رقم لم يسبقه له أحد.

جدير بالذكر أن رونالدو كان هو أيضًا صاحب أسرع سوبر هاتريك في تاريخ دوري المحترفين، إذ سجله في المباراة الثالثة له أمام الوحدة، ضمن الجولة الـ16.

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