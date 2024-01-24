لا تقتدِ بالأرجنتين ثانيةً يا جلال القادري .. وعذرًا محمد صلاح تونس ليست كمصر!

منتخب تونس يرافق الجزائر إلى خارج كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023..

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اليوم نودع منتخب عربي جديد في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وداع مبكر من دور المجموعات، فبالأمس الجزائر، والليلة تونس..

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نسور قرطاج تعادلوا اليوم الأربعاء، أمام جنوب إفريقيا سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليودعوا البطولة رسميًا متذيلين جدول ترتيب مجموعتهم (مالي 5 نقاط - جنوب إفريقيا 4 نقاط - ناميبيا 4 نقاط) ، بعدما كانوا قد وصلت لربع نهائي النسخة الماضية 2021.

تقطتان حصدتهما كتيبة جلال القادري من الثلاث جولات، تعود بهما إلى تونس، وينتظر مدربها الوطني قرار إقالته على غرار الجزائري جمال بلماضي، الذي ودع بنقطتين كذلك.

لا تقتدِ بالأرجنتين ثانيةً!

منتخب الأرجنتين هو أكثر منتخب في التاريخ غير مشارك في بطولة، ويتم ذكر اسمه بهذا القدر كما يحدث حاليًا في الكان الإفريقية، حتى كذلك هو الحال في كأس آسيا قطر 2023 حاليًا!

كل من تعثر في بدايته يردد اسم كتيبة المدرب ليونيل سكالوني، وما حدث له في كأس العالم قطر 2022، عندما تعثر أمام المنتخب السعودي في الجولة الأولى وهُزم 2-1، وفي الأخير توج بطلًا.

هكذا فعل القادري بعدما خسر المباراة الأولى أمام ناميبيا 1-0، إذ قال وقتها: "لسنا أول فريق يخسر مباراته الأولى، الأرجنتين خسرت أمام السعودية في المونديال وتوجت باللقب في النهاية!".

حسنًا! تقتدي بالأرجنتين؟!، هل تعلم يا القادري أن راقصي التانجو لم يخسروا أي مباراة لهم بعد "نكسة" الأخضر، بينما ذهبت أنت للتعادل أمام مالي 1-1 ثم أمام جنوب إفريقيا؟!

ربما الآن فهمنا مقصدك تمامًا عندما ودعت البطولة، يبدو أنك تقتدي بكتيبة سكالوني في أوقات ضعفها فقط!

عذرًا صلاح تونس ليست كمصر!

على جانب آخر وقبل أيام قليلة، خرج علينا قائد منتخب مصر محمد صلاح قائلًا: "تونس مثل مصر لا تملك العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وأتمنى أن يتم السماح للاعبين بالاحتراف لأنه يعود بالفائدة على الجميع".

لكن عذرًا مو تصريحك غير دقيق، في لقاء الليلة -على سبيل المثال- دخلت تونس بتشكيل أساسي يضم سبعة لاعبين ينشطون في الملاعب الأوروبية؛ ما بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهناك اليونان، هذا التشكيل فقط وليست القائمة كاملة.

هذا لا يحدث في تشكيل الفراعنة، إذ تعتمد مصر بالفعل على لاعبين محليين بشكل أساسي، ولا تمتلك كتيبة في الخارج لتقوية منتخبها.

أما تونس فلديها الأدوات بالفعل -حتى وإن كان بقدر أقل من الجارتين الجزائر والمغرب- لكن تشعرك أن منتخبها كأضعف منتخبات القارة، فـ"التوليفة" كاملة لا تتآلف، والمدرب لا يجيد خلق التركيبة التي تقوده لمنصات التتويج.

وهذه ليست مشكلة جلال القادري فقط، فالمنتخب التونسي في آخر عشر سنوات، كان أكبر إنجاز حققه هي وصافة كأس العرب قطر 2021!

فهل من منقذ لنسور قرطاج أم أن سيارتهم ستواصل الرجوع للخلف كثيرًا؟!

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