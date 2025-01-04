رغم تراجع نتائج الأخضر .. علي الحبسي يبرر موقف رينارد مع الحرس القديم لمنتخب السعودية

الشنيف يحرج خارس عمان التاريخي

أبدى الحارس علي الحبسي، نجم الهلال ومنتخب عمان السابق، عدم رضاه عن أداء منتخب السعودية خلال منافسات كأس الخليج وتصفيات كأس العالم، مؤكدًا صعوبة إجراء تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق.

وودع منتخب السعودية بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، من الدور نصف النهائي بعد خسارته من عمان (2-1)، وظهوره بمستوى غير مقنع، ليفتح أبواب التساؤلات حول مستقبل الأخضر في البطولات المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

وقال علي الحبسي في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "رينارد لن يجري تغييرات كبيرة على الحرس القديم لمنتخب السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "المدرب الفرنسي في أول تجمع دولي له استدعى نفس العناصر التي كان يدربها في ولايته السابقة، لأنه يرى أنها قادرة على نجاح خطته وأسلحته المهمة".

وتابع الحبسي: المرحلة المقبلة للمنتخب لا تقبل أي خطأ ومن الصعب أن يكون فيها تغييرات كبيرة بالتشكيلة، رغم عدم اقتناعي بأداء الأخضر".

وتدخل مقدم البرنامج خالد الشنيف، مقاطعًا الحبسي، قائلًا: "أنت لا يعجبك أداء منتخب السعودية وفي نفس الوقت تؤكد صعوبة إجراء تغييرات، هذا يعني تكرار نفس الأخطاء حال استمرار نفس اللاعبين دون تغييرات".