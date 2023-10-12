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"الهلال لا يزال في خطر" .. الأخدود يستعد لإحراج لجنة الانضباط في أزمة علي البليهي

أحمد فرهود
Ali AlbulayhiGetty
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تصعيد جديد في أزمة مباراة الهلال والأخدود

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

قرر مجلس إدارة نادي الأخدود، تصعيد أزمة مشاركة المدافع الدولي علي البليهي، مع الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين؛ وذلك بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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"الانضباط" رفضت الاحتجاج الذي تقدم به الأخدود، مؤكدة على صحة أهلية مشاركة البليهي مع الهلال؛ لتعتمد فوز الفريق الأزرق (3-0) رسميًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "المنتصف"، رفع الأخدود، استفسارًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق، في الساعات القادمة؛ لمعرفة أسباب اتخاذ هذا القرار.

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وكشف البرنامج، عن أن إدارة الأخدود، تجهز حاليًا مجموعة من المستندات، التي تثبت حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء، وبالتالي عدم أهلية مشاركته مع الهلال، في المباراة.

جدير بالذكر أن جدل كبير أثير بشأن حصول مدافع الزعيم الهلالي، على "كارت أصفر" في مباراة الفيحاء، من عدمه؛ وهو ما تسبب في هذه الأزمة.

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