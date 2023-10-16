لا يستسلم أبدًا .. الأخدود يتحرك بعيدًا عن لجنة الانضباط لـ"انتزاع" نقاط مباراة الهلال

ما هي خطوة الأخدود الجديدة في قضيته ضد الهلال وعلي البليهي؟

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لن يترك الأخدود أي باب في قضيته ضد الهلال ومدافعه علي البليهي إلا وسيتركه، في محاولات جادة للحصول على نقاط مباراة الفريقين كاملة.

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الأخدود كان قد تلقى الهزيمة أمام الزعيم بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، لكنه عقب الخسارة قدم احتجاجه ضد مشاركة البليهي بداعي عدم قانونية مشاركته لتراكم البطاقات عليه، لكن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاحتجاج في قرار قابل للاستئناف.

المشكلة في هذه القضية أن اللجنة لم تشير إلى أن قرارها جاء بعد الاطلاع على تقرير حكم مواجهة الهلال والفيحاء، والتي يزعم الأخدود أن البليهي تلقى الكارت الأصفر الرابع بها بعد ثلاث مباريات سبقتها، إنما اكتفت اللجنة بتأكيد حصوله على ثلاثة إنذارات فقط.

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وحول الاستئناف، أوضح المستشار القانوني سعود الرمان بحسب المعلومات الواردة له، أن الأخدود خاطب الفيحاء مطالبًا تزويده بتقرير حكم مباراته أمام الهلال، كي يدعم استئنافه في ظل تأكد مسؤوليه من حصول مدافع الزعيم على الإنذار الرابع في تلك المباراة.

يشار إلى أن الأزمة في الأساس سببها الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في ظل تسجيله حصول البليهي على الإنذار الرابع أمام الفيحاء، بينما خاطبها الهلال للتأكد من الأمر، ليتم تأكيد أنه حدث خطأ وحُذر الإنذار من الموقع.

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