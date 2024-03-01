"إلى ماذا تنظر أيها الأحمق".. ماك أليستر يعترف بالتآمر مع صلاح على فان دايك والسبب ميسي!

نجم منتخب الأرجنتين يصيب القائد بالجنون!

كشف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، عن كواليس مثيرة من غرفة ملابس "الريدز"، تتعلق بمشاركته مع النجم المصري محمد صلاح في السخرية من القائد فيرجيل في فيرجيل فان دايك.

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وتحدث ماك أليستر المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخيرة "قطر 2022"، في مقابلة صحفية مع شبكة "DSports"، مؤكدًا أنه وصلاح يحرصان على استفزاز فان دايك، على سبيل المزاج، باستخدام مقولة قالها ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين للنجم الهولندي في كأس العالم 2022.

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وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى المباراة النهائي لكأس العالم الأخيرة، بفوزه على هولندا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة.

وعقب المباراة، تواجد ميسي في مقابلة وظهر فوت فيخورست لاعب هولندا موجهًا حديثه للأرجنتيني، لكن ليونيل علّق بعصبية: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟"، وهو المقطع الذي انتشر بشكل واسع.

وأوضح ماك أليستر: "نتفنن أنا وصلاح في استفزاز فان دايم طوال اليوم، نقول له جملة ميسي الشهيرة (إلى ماذا تنظر أيها الأحمق)"، وهي المقولة التي انتشرت بين جمهور الأرجنتين بشكل واسع بعد نهاية مباراة هولندا في المونديال.

وأضاف: "أنا وصلاح نقود فان دايك إلى الجنون بهذه الجملة، ونفعل ذلك أيضًا بالاتفاق مع بعضنا البعض".