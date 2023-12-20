الآن أو أبدًا .. تغييرات تساعد ليونيل ميسي على التتويج بجائزة "لم يحققها طوال تاريخه"

هل يفك ليونيل ميسي اللعنة أخيرًا؟

مع وصوله إلى سن الـ35 واقتراب اعتزاله كرة القدم رسميًا، يحلم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ للتتويج بإحدى الجوائز الرياضية، التي لم يحققها طوال مسيرته الكروية - حتى الآن -.

هذه الجائزة؛ هي "Golden Foot‏" أو "القدم الذهبية"، التي يتم منحها سنويًا للاعبين الذين يزيد أعمارهم عن الـ28 سنة؛ بناءً على الإنجازات الرياضية في العام الميلادي الواحد.

وعلى الرغم من حصوله على جائزة "الكرة الذهبية" 8 مرات؛ إلا أن ميسي فشل في التتويج بـ"القدم الذهبية" طوال تاريخه، بخلاف غيره من الأساطير؛ مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي رونالدينيو، والإيطالي فرانشيسكو توتي، والإسباني أندرياس إنييستا، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح.

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ووفقًا لـ"sportbible"، اليوم الأربعاء، أدخل أنطونيو كاليندو مؤسس "Golden Foot"، بعض التغييرات على الجائزة؛ من شأنها أن تساعد الأسطورة الأرجنتينية، على التتويج بها قبل الاعتزال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجائزة التي كانت تُمنح في نهاية كل عام ميلادي؛ سوف تقدم إلى الفائز "صيفًا"، بداية من عام 2024؛ حيث سيكون ليونيل ميسي، أمام فرصة أخيرة للتتويج بها الآن، أو نسيان هذا الحلم إلى الأبد.