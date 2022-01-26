الأهلي يشتري عقد نجم الشباب ويفاوض لاعب وسط لشبونة

قام نادي الأهلي السعودي بالتواصل مع نظيره البرتغالي سبورتينج لشبونة، من أجل التعاقد مع برونو تاباتا لاعب وسط الفريق خلال شهر يناير الجاري.

إدارة الاهلي برئاسة ماجد النفيعي، تتحرك بشكل مستمر بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق لمساعدته فيما تبقى من الموسم.

صحيفة "الرياض" كشفت عن وجود مفاوضات مكثفة من أجل ضم لاعب لشبونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويطمح الأهلي في موافقة إدارة النادي البرتغالي على التخلي عن اللاعب، مع وجود بند أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويبلغ تاباتا من العمر 24 سنة ويجيد اللعب في العديد من المراكز أهمها خط الوسط المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر.

وشارك البرازيلي في 20 مباراة مع لشبونة هذا الموسم بواقع 557 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وفي سياق متصل استطاعت إدارة الأهلي شراء المدة المتبقية من عقد علي مجرشي لاعب الشباب بمبلغ 3 ملايين ريال، ليقوم بالحصول على خدماته.

يذكر أن الأهلي نجح في تدعيم صفوف الفريق هذا الشهر بالنجم البرازيلي كارلو إدواردو قادمًا من شباب أهلي دبي، لمساعدة الفريق على النهوض فيما تبقى من الموسم، حيث يحتل المركز التاسع بجدول الدوري السعودي بـ20 نقطة.

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