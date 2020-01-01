الاهتمام بـ"الكيف" وخطأ كبير .. كيف أدار الأهلي ملف الانتقالات الصيفية؟

هل نجح الأهلي في إدارة ملف التعاقدات الصيفية؟

بعدما أنهى الأهلي موسم 2019-2020 بطريقة صعبة، في ظل رحيل العديد من النجوم الأجانب عن الفريق، واستطاع مسؤولي النادي الأهلي تحديد أهداف الفريق من فترة الانتقالات، من أجل تدعيم صفوف الراقي للموسم الجديد.

تميزت إدارة الأهلي بالهدوء والتريث في اختيار الصفقات التي يحتاجها الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل تحديد ما يحتاجه الفريق وتوفيره.

واستطاع الأهلي توفير ما طلبه ميلويفيتش قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد، وهو المنافسة على كل البطولات، والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

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الصفقات الجديدة

نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع 6 لاعبين جدد، أغلبهم أجانب، من أجل تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، حيث كانت البداية مبكرة، بالتعاقد مع مدافع التعاون طلال العبسي، ثم الصربي ليوبومير فييسا لاعب بنفيكا البرتغالي.

ثم تعاقد الأهلي مع المغربي إدريس فتوحي، وتمت استعارة كلًا من حسن القيد من الشباب وأليكساندرو ميتريتا من نيويورك سيتي الأمريكي، وصامويل أوسو لاعب الفيحاء.

تقييم الصفقات الجديدة

ركز مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، من أجل تعويض رحيل اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق، وأيضًا لسد العجز في العديد من المراكز التي طلبها فلادان.

ما يميز الأهلي في ملف الصفقات، هو عدم السعي وراء الكم، بل البحث عن الكيف، بمعنى أنه يبحث عن اللاعب الذي سيفيد الفريق، بدلًا من السعي وراء التعاقد مع أكثر من لاعب في مركز محدد لتدعيم الفريق دون النظر لأهميته من عدمها.

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الراحلون عن الأهلي

رحل عن الأهلي العديد من اللاعبين، نبدأ بالمحليين، حيث جاء في مقدمتهم عبد الفتاح عسيري الذي انتقل إلى نادي النصر، وباسم عطا الله الذي انتهى عقده وانتقل إلى الوحدة، وعبد العزيز الشهراني إلى ضمك، وعلي عواجي إلى الطائي وعمار بخاري إلى الجبلين.

وتمت إعارة كلًا من يحيى القرني إلى الجبلين، وخالد البركة إلى الحزم، ومحمد الزبيدي إلى ضمك، وفيصل إدريسي إلى نجران، وتم الاستغناء عن ناصر الدجعاني، واعتزل حسين عبد الغني.

أما على مستوى الأجانب، فرحل الرأس أخضري دجانيني تافاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا، والجزائري يوسف بلايلي عن صفوف الأهلي.

تقييم الراحلون عن الأهلي

لم يستطع الأهلي الحفاظ على عدد من النجوم، أبرزهم عبد الفتاح عسيري وجوزيف دي سوزا، ويوسف بلايلي، حيث يعتبروا من القوام الأساسي للفريق، وكان لابد من بقائهم والحفاظ على خدماتهم، والبناء عليهم بضم عناصر جديدة.

ولم ينجح الأهلي في تعويض العدد الكبير من اللاعبين المحليين الذين رحلوا عن الفريق، كان من المنتظر أن يتم التعاقد مع لاعبين محليين مميزين قبل إغلاق باب الانتقالات.