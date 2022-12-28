الانضباط تُغرم الهلال والنصر بعد ديربي الرياض!

تعرف على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق

Shahid

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها بشأن مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك مساء يوم الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن.

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وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10 آلاف ريال، بسبب تأخر تواجد لاعبي الفريق في الممر الخاص خلال الوقت المحدد، مما أدى لتأخير المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم الهلال مبلغ 15 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب، مما تسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني.

لجنة الانضباط قررت أيضًا تغريم إداري نادي الخليج محمود المطرود مبلغ 30 ألف ريال، بسبب دخوله إلى مضمار الملعب بين شوطي مباراة الاتفاق والخليج، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية.

Shahid