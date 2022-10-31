الانتقال إلى برشلونة؟ خضيرة يُعلق على شائعات ارتباطه بالبلوجرانا

برشلونة يواصل بحثه عن خليفة بوسكيتس

قلل لاعب خط وسط يونيون برلين راني خضيرة من شائعات اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربط موقع "فوتبول توتال" الإسباني مؤخرًا بين خضيرة والفريق الكتالوني، حيث يفترض البرسا أن سيرجيو بوسكيتس سيغادر كامب نو، وبالتالي يبحثون عن خليفة له في خط الوسط الدفاعي.

وقال خضيرة في تصريحات أبرزها موقع "DAZN": "لم يكن لدي رقم إسباني على هاتفي الخلوي، إنها شائعة حاليًا، لكنني لا أتعامل معها أكثر من ذلك لأنني ألعب في نادٍ رائع حقًا".

وأتم حديثه قائلًا: "أشعر براحة شديدة جدًا في برلين، كما قد اتفقت مع أخي الذي نصحني أيضًا بأننا سنوضح كل شيء خلال استراحة كأس العالم ونستمع إلى كل شيء".

وفي سياق آخر، سُئل المدير الإداري للاتحاد، أوليفر رونيرت عن اهتمام برشلونة المزعوم بخضيرة، ووجد أن المحادثات مع أكبر نادٍ إسباني مثيرة للاهتمام، حيث صرح لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلًا: "برشلونة في الواقع نادٍ ضعيف ماليًا، ولكن من الواضح أيضًا أنه فريق قوي ماليًا، أود حقًا أن أسمع ما يريده نادي برشلونة منا".