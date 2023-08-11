الانتقال إلى الدوري السعودي؟ وكيل أعمال جورجينيو يحسمها

تعرف على موقف نجم آرسنال من الانتقال إلى الدوري السعودي

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حسم جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، موقف لاعبه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال صيف 2023، بعدما تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية.

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وقال سانتوس خلال تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "أنا متأكد من استمرار جورجينيو مع آرسنال، لأنه يشعر بالسعادة بتواجده في إنجلترا".

وأضاف: تلقيت بعض المفاوضات من أندية سعودية وإسبانية أيضًا خلال الفترة الماضية، ولكنه سيبقى في آرسنال ولا نية للرحيل حاليًا".

وكان جورجينيو لاعبًا في صفوف تشيلسي قبل انضمام إلى آرسنال في شتاء 2023، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2023-2024، مع إمكانية تمديده لموسم آخر إضافي.

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وتبحث الأندية السعودية عن تدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين العالميين خلال الوقت الحالي، بعدما نجحت في التعاقد مع نجوم مميزين خلال صيف 2023.

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