بطل فرنسا مرتين .. نجم جديد في الدوري السعودي؟

الفيصلي يرغب في دخول ركب الصفقات العالمية مع الكبار

لا تتوقف رحلة أندية الدوري السعودي في البحث عن نجوم أوروبيين لجلبهم إلى المملكة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الجميع يريد دعم صفوفه بصفقات عالمية، من أجل القدرة على المنافسة على اللقب، أو حتى مضاهاة الصفقات الكبيرة التي يضمهما الكبار.

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الأهلي تعاقد مع باولينيو، الهلال مع موسى ماريجا وماتيوس بيريرا في الطريق، النصر مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وموري، والاتحاد مع كورونادو، والبقية تأتي.

ووفقًا لصحيفة "Gazzetta del Sud" فإننا قد نشاهد الفرنسي جيريمي مينيز؛ جناح أيمن ريجينا الإيطالي، في الدوري السعودي بالموسم المقبل، في ظل موافقة ناديه على رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الفيصلي السعودي دخل بالفعل في مفاوضات مع وكلاء اللاعب الفرنسي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع تقديم عرض رسمي له خلال الأيام القليلة المقبلة.

"Gazzetta del Sud" أشارت إلى أن النادي الإيطالي يريد التخلص من مينيز، في ظل خطته لتقليل النفقات، للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها، إذ أنه بالفعل رحل عنه عدد من اللاعبين، ويواصل استغنائه عن عدد آخر.

يذكر أن مينيز – صاحب الـ34 عامًا – سبق أن لعب لعدة أندية أوروبية كبيرة، كروما وميلان الإيطاليين، باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيرها.

وخلال الموسم الماضي، شارك مع ريجينا في 18 مباراة بالدوري الإيطالي درجة ثانية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين.