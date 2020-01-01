عرض قطري ضخم يهدد مستقبل فاسكيز مع ريال مدريد

تلقى لوكاس فاسكيز؛ جناح ريال مدريد الإسباني، عرضًا من الدوري القطري، قد يجعلنا نشاهده في الموسم المقبل بقميص غير الأبيض.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن فاسكيز تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد أندية قطر، وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يوافق على العرض بعد، لكن وكيله لم يغلق باب المفاوضات وتركه مفتوحًا تحسبًا لأي جديد يطرًا على تفكير اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن جناح الملكي طلب منحه مهلة بضعة أيام للتفكير جيدًا في العرض، خاصةً وأن الرحيل عن بطل إسبانيا ليس سهلًا مهما كانت المغريات المادية.

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"ماركا" كذلك أكدت أن هناك اهتمام من بعض الأندية الأوروبية للظفر بخدمات اللاعب كتوتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي، لكن لم يتلق منهما أي عرض رسمي بعد وحتى أنه ليس هناك أي شيء ملموس، فقط اهتمامات.

الصحيفة الإسبانية أشارت أيضًا أن القرار في يد فاسكيز في المقام الأول، كون العرض سيكون مفيدًا للنادي واللاعب من الناحية الاقتصادية، خاصةً وأن الإدارة الحالية منحت لاعبيها حرية اختيار مصيرهم منذ اليوم الأول، سواء بالبقاء في الفريق أو الرحيل لأي نادٍ آخر.